Британия ввела санкции против "Росатома" и союзников Путина
Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина. Об этом, со ссылкой на правительство Великобритании, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. В частности, под санкции попали руководители "Росатома", а также 34 руководителя двух крупнейших российских оборонных компаний "Ростеха" и "Алмаз-антей" и четырех банков.
В частности, санкции ввели против:
- Маттиаса Варнига, гендиректора оператора газопровода "Северный поток-2", а также экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти";
- Любви Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;
- Алексея Дюмина, главы Тульской области;
- Алексей Козак, сына бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.
Также в список попали 6 российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники, включая авиацию и флот.
Кроме того, Великобритания запретила экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, включая беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.
Британия ввела санкции против 5 руководителей иранской Qods Aviation Industry - компании, производящей беспилотник, которые Россия использует против Украины.