Зеленский: Сделаем все, чтобы одержать победу в этом году

Президент Владимир Зеленский в своём обращении пообещал сделать все, чтобы достичь победы в этом году, и чтобы российские убийцы понесли наказание за свои преступления, сообщает Украинская правда.

"Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блэкаут, холод. Мы сильнее этого.

Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости.

Его главный итог – мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, как год назад записал свое первое короткое обращение к народу, как украинцы не испугались и стали в очередь в военкоматы и ТрО, чтобы защищать свою землю.

Как ежедневно мужественно сражались, "выгрызали каждые сутки" и как до сих пор продолжают мужественно сражаться "за каждое завтра".

Президент поблагодарил всех, кто сопротивляется врагу, и всех, кто помогает Украине противостоять агрессору.



