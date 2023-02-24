Как отменить перевод денег с карты на карту

Перевод на карту – мгновенная операция. Именно поэтому, аннулировать действие практически невозможно. Что же делать, если оказались в неприятной ситуации? Расскажем о разных случаях и вариантах решений.

Как отменить неправильный платеж?

Ошибочно переслать средства можно по разным причинам:

неверно внесенные данные;

действия мошенников.

Если случайно перевели деньги не на ту карту, попробуйте сделать их возврат:

Свяжитесь со службой поддержки банка, который выпустил вашу карточку, и четко изложите ситуацию.

Сообщите номер получателя, время и точную сумму.

Банковский специалист запросит у второй стороны разрешение на возврат. Если ответ будет положительный, средства вернут в ближайшее время. Если по каким-либо причинам получатель отказывается, забрать деньги назад практически невозможно. Так как перевод был совершенно добровольно.

Что делать, если стали жертвой мошенников:

Как и в предыдущей ситуации, важно быстро связаться с банком-эмитентом.

Изложите детали платежа.

Обязательно обратитесь в кибер-полицию. Напишите заявление и предоставьте доказательства, если это возможно: квитанцию, выписку со счета и т.д.

Злоумышленники стараются сразу же обналичить или отправить средства на другие карты. Поэтому и важно незамедлительное обращение в банк и правоохранительные органы.

Как безопасно переводить деньги с одной карты на другую?

В интернете стать жертвой мошенничества намного проще, чем в реальной жизни. Пострадать могут даже опытные пользователи. Соблюдая определенные правила, проще сохранить свои средства:

Используйте для перевода между картами только проверенные сервисы, например, iPay.ua. Все платежи на нем защищены протоколом безопасности PCI DSS. Это специальный свод правил, который внедрен международными платежными системами для защиты финансовых операций:

На странице﻿ введите полные реквизиты своей карточки и номер телефона. Либо выберите оплату с помощью Apple Pay/Google Pay.

Заполните данные получателя. Здесь нужен только 16-тизначный номер. Сервис не запрашивает CVV-код, срок действия и другую персональную информацию адресата.

Введите сумму.

Укажите e-mail для получения электронной квитанции.

Завершите транзакцию подтверждением.

Не сообщайте на просторах интернета либо по телефону персональную информацию и не выкладывайте фото паспорта, кода и банковской карточки.

Не переходите на фишинговые сайты – клоны известных ресурсов, созданные для незаконного получения данных. URL отличается всего на несколько символов.

При покупке товара «с рук» используйте меры предосторожности, разработанные маркетплейсами и службами доставки. Например, наложенные платеж с возможностью предварительного осмотра.

Оплата онлайн – это быстро, удобно и надежно, если пользоваться проверенными сервисами