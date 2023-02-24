Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов

Верховная Рада забрала мандаты еще у трех нардепов
Фото: Верховная Рада Украины. Vadim Chuprina ©

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина, Натальи Королевской и Юрия Солода. Обэтом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, сообщает Украинская правда.

Больше всего голосов набрала Королевская - 332.

За прекращение полномочий нардепа Юрия Солода проголосовали 325 депутатов, Олега Волошина - 330

"Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов", - написав Железняк.

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