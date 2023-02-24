Польша передала Украине первые танки Leopard

Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче польских танков Leopard украинским вооруженным силам, сообщает Европейская правда.

На заседании Совета национальной безопасности Дуда сказал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев в связи с этим событием.

"Это первые танки, которые прибудут в Украину в рамках коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала" , - сказал польский президент.

Польша обещала поставить в Украину 14 танков Leopard, сколько из них передано Дуда не сообщил.

Накануне Моравецкий заявил, что его страна будет первой или одной из первых, кто передаст Украине танки Leopard.

Ранее в Польшу на освоение танков Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.