Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации из-за российского вторжение в Украину. Об этом говорится в сообщении организации, сообщает Новое время.

"Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF. Учитывая изложенное, FATF приняла решение о приостановлении членства Российской Федерации" , — говорится в заявлении организации.

В то же время РФ по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению Стандартов FATF и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

Россия останется участником Глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (EAG) и сохранит за собой права члена EAG.

В FATF добавили, что будут следить за ситуацией и на каждом своем пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.

Также в организации продолжают призывать все юрисдикции сохранять бдительность в отношении угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в результате войны РФ против Украины.

"Все юрисдикции должны быть готовы к возможным возникающим рискам в результате обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры для снижения этих рисков" , — подчеркнули в FATF.

Ранее сообщалось, что Danske Bank заплатит $413 млн по соглашению с американским регулятором в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

По данным Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) члены семьи Владимира Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.