Железняк: Украина разорвала последнее соглашение с Россией по Азовскому морю

Украина денонсировала все соглашения с Россией о сотрудничестве в Азовском море. Верховная Рада приняла решение в пятницу, 24 февраля, сообщает Новое время.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о Договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанном в 2003 году. Также разорвали Соглашении о создании Черноморской группы Военно-морского сотрудничества. За денонсацию первого проголосовали 303 нардепа, второго — 305.

В объяснительной записке среди причин называют, в частности:

превращение Азовского моря, содержащее территориальное море и исключительную экономическую зону Украины, Россией в собственное «внутреннее озеро»;

захват Каховского судоходного шлюза на реке Днепр;

повреждение и/или потопление коммерческих судов, плавающих под флагами разных государств, и обстрелы портовой инфраструктуры Украины ВС РФ.

После полномасштабного вторжения Россия запускает по Украине из Азовского моря ракеты и дроны. Также Генштаб сообщал о попытках оккупантов восстановить работу захваченных морских портов на его побережье.