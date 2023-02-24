Моравецкий: Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова к обучению украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Если говорить о том, что готовы мы обучать украинских пилотов на F-16, то да, мы готовы к проведению таких учений на истребителях F-16 в Польше" , - сказал он.

В то же время Моравецкий подчеркнул, что это должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции.

"Но Польша готова проводить такие учения. Очень важно, чтобы украинское небо наконец было безопасным" , - заявил премьер Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в среду прокомментировал возможность передачи Украине истребителей, отметив, что прежде всего речь пойдет о советских самолетах МиГ-29, которые она стремится заменить на современные аналоги.

Дуда подчеркнул, что "это должно быть союзническое решение с широким профилем".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.