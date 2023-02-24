МИД Китая опровергло заявления о продаже ударных дронов России
Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что страна не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов и использует "ответственный подход" к военному экспорту, сообщает Украинская правда.
Об сообщает CNN со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
На просьбу прокомментировать информацию издания Der Spiegel о том, что Китай и Россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников, которые могут быть поставлены уже в апреле, Вэнбинь ответил следующим образом:
"Китай всегда придерживался благоразумного и ответственного подхода к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам.
Я знаю, что в последнее время появилось много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и намерений, которые стоят за ней, стоит остерегаться".
Предыстория:
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность предоставления российским военным "летальной поддержки".
- Зато Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.
- Администрация Джо Байдена 23 февраля объявила, что рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.