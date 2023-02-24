Шмыгаль показал первые танки Leopard, которые прислала Украине Польша

Премьер-министр Денис Шмыгаль показал фотографии четырех танков Leopard, которые прислала Украине Польша, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Шмыгаль в Telegram.

На фотографиях на фоне первых западных танков, прибывших в Украину, позируют сам Шмыгаль, польский премьер Матеуш Моравецкий, министр обороны Алексей Резников, а также экипажи боевых машин.

Что предшествовало:

В пятницу во время визита в Киев Моравецкий заявил, что Польша доставила в Украину первые 4 танка Leopard и что в ближайшее время она передаст Украине остальные обещанные танки Leopard, кроме того, на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91 Twardy.