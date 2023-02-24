Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время российской агрессии

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля ответил на вопрос о тех, кто его разочаровал за время полномасштабной российской агрессии, о своих ошибках и о самом страшном впечатлении от преступлений оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Кто меня разочаровал? Все те, кто уехали 24 числа (февраля 2022 года - ред.). Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжал из городов, сел, которые должны (были) управлять государством или охранять его, сражаться за него. Все эти люди меня разочаровали".

Зеленский обобщил ответ относительно "своей самой большой ошибки", отметив, что за время войны их было достаточно.

"Я ежедневно делаю с утра до ночи, я делаю выбор, и я живой человек, если бы кто там не хотел. Я живой человек, и ежедневно я, наверное, ошибаюсь. Я уверен, что я ошибаюсь" , - сказал президент.

По его словам, главное, чтобы у него, как у президента, не было "фатальных ошибок".

"Слава Богу, такой ошибки не было" , - отметил он.

Также Зеленский сказал, что самое страшное, что он увидел за время войны, это последствия российской агрессии в городе Буча Киевской области.