Глава МИД Германии Бербок раскритиковала "мирный план" Китая

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала позиционный документ Китая по российской войне в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

"Китай имеет особую ответственность как постоянный член Совета Безопасности. Он мог бы использовать свое влияние на Россию, чтобы убедить ее отказаться от своих планов" , - заявила Бербок в кулуарах заседания Совета Безопасности ООН, посвященного первой годовщине вторжения России в Украину в Нью-Йорке.

Федеральное правительство сделает все, чтобы сохранить мирный порядок, предусмотренный уставом ООН, отметила она.

"Иначе ни одна маленькая страна не сможет жить в безопасности в будущем" , - заявил министр иностранных дел Германии.

В китайском документе содержится много хорошо известных позиций.

"Важно, что Китай предупреждает о ядерной эскалации" , - сказала она.

Президент Владимир Зеленский считает, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хочет с "некоторыми мыслями" он не согласен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал китайский план, отметив, что Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о сомнительности конструктивной роли Китая, которую бы он мог сыграть в урегулировании войны в Украине.