Белый дом: Страны G7 согласовали выделить Украине 39 млрд долларов

Страны G7 согласовали выделить Украине финансовую помощь на сумму 39 миллиардов долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Белого дома.

Решение об увеличении финансовой помощи было принято на заседании в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля 2023 года.

"Мы будем продолжать помогать поддерживать экономическую и финансовую стабильность Украины, включая решение неотложных краткосрочных экономических потребностей. В этом контексте мы приветствуем прогресс, достигнутый нашими министрами финансов по увеличению нашего бюджета и экономической поддержки до 39 миллиардов долларов США на 2023 год, и с нетерпением ждем дополнительных обязательств", - говорится в сообщении.

Напомним, в G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Также сообщалось, что страны G7 никогда не признают аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).