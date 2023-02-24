Guardian: ЕС опять не согласовал новый пакет санкций против России

Дипломаты Евросоюза третий день подряд не могут договориться о десятом пакете санкций против России, которые планировали ввести к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Согласно источникам, переговоры зашли в тупик, поскольку Польша отвергает требование Италии о более мягких новых ограничениях на импорт каучука.

Накануне глава ОП Андрей Ермак написал в Twitter, что «санкции будут», не уточняя подробности.

Ожидается, что в пакет санкций войдут торговые ограничения на сумму более 10 млрд евро, в том числе запрет на импорт в ЕС российского каучука, экспорт в Россию технологического оборудования и запчастей, которые страна-агрессор может использовать для войны.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на товары общей стоимостью $11 миллиардов и коснется торговых запретов и контроля за технологиями.