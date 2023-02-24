Зеленский: Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия

Украина договорилась с Великобританией о поставках дальнобойного оружия, однако это не ракеты ATACMS, а другой вид, сообщает Новое время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 24 февраля.

Он подчеркнул, что дальнобойное оружие — это защита Украины.

"Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие — это защита гражданского населения. Мы договорились с Британией. Другой вид (чем ATACMS — ред.), но дальнобойное оружие" , — сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет использовать ее для ударов по территории РФ.

"Среди наших партнеров распространяется нарратив, что дальнобойное оружие якобы необходимо для ударов по России. Однако Россия разместила свое оружие на территории Украины на таком расстоянии, что они могут бить по гражданскому населению. Например, они постоянно бомбят Херсон, зная, что в ВСУ нет оружия, чтобы им ответить" , — объяснил глава государства.

22 февраля стало известно, что в Вашингтоне «импульс» смещается в сторону предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16, однако мнения администрации президента США и Совета национальной безопасности еще расходятся.