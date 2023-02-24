Мэрия: В центре Мариуполя прогремел взрыв, слышны звуки детонации

В центре временно оккупированного Мариуполя Донецкой области прогремел взрыв в пятницу, 24 февраля. В городе слышны звуки детонации, сообщает Новое время.

Об этом сообщает мэрия Мариуполя и советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"В центре Мариуполя — взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации" , — говорится в сообщении мэрии.

Пресс-служба горсовета сообщила, что, вероятно, удар был нанесен по складу боеприпасов россиян.

По данным Андрющенко, взрыв был одиночный с эпицентром по линии Кирова — Новоселовка-Тополиная.

"После взрыва город наслаждается звуками детонации БК. Хорошо" , — добавил советник мэра.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что взрывы в Мариуполе, которых находится в 80 км от линии фронта, будут продолжаться, поскольку для ВСУ расстояние уже «большого значения не имеет».

Ранее руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что направление Мариуполя уже достижимо для защитников Украины.