Белый дом: Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды

Соединенные Штаты считают, что Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды, в ответ РФ может предоставить Ирану истребители, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Politico.

Кирби подчеркнул журналистам, что Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев.

По его словам, в ноябре (прошлого года - ред.) Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Теперь Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить больше военной техники в ответ.

"Россия предлагает много беспрецедентного оборонного сотрудничества, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны" , - сказал Кирби.

Кирби также отметил, что Иран также стремится приобрести боевые вертолеты, радары и учебно-тренировочные самолеты. В целом Иран надеется получить от России военную технику на "миллиарды долларов".

На вопрос о типе истребителей или о том, когда они могут быть поставлены, Кирби отказался уточнить.