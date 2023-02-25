Байден пока исключил возможность отправки истребителей Украине

Президент США Джо Байден "пока" исключил возможность отправки современных американских истребителей Украине, несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Послушайте, мы посылаем ему то, что, по мнению наших опытных военных, ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, в том числе еще один HIMARS" , - сказал Байден.

"Есть вещи, которые ему нужны сейчас, и мы передаем их ему, чтобы они были в состоянии достичь успеха этой весной и этим летом, переходящим в осень" , - добавил он.

На вопрос о том, нужны ли сейчас истребители, Байден ответил:

"Нет, ему сейчас не нужны F-16".

Журналист спросил, означает ли это, что Украина "никогда" не получит самолеты, и Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать предоставление F-16 сейчас".

"Я пока исключаю это" , - сказал Байден.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что еще три европейские страны, кроме Польши, выразили готовность начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16.