ОВА: Россияне положили роту вояк, штурмуя Кременское направление

Российские оккупанты потеряли роту своих военных, штурмуя Кременское направление, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай.

"На Кременском направлении была мощная попытка наступления - три российских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли.

Из трех рот только две вернулись на свое позиции.

Где-то около 70 "200-х" оставили россияне, столько же раненых".

По словам Гайдая, в области ситуация "тяжелая, но контролируемая".