Минэкономики: В селах Украины можно обменять старые лампочки на LED

Обменять лампочки накаливания на энергосберегающие LED лампы теперь можно и в селах Украины. Эта программа стала доступна в селах с сегодняшнего дня, 25 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Обмен старых ламп на светодиоды происходит непосредственно в отделениях "Укрпочты" и передвижных отделениях почтовой связи.

"Программа обмена ламп ЕС и правительства стала доступна в селах с 25 февраля. Обменять лампы смогут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей" , - говорится в заявлении ведомства.

Известно, что в общей сложности по селам для обмена будет доступно 6,6 млн светодиодных ламп.

Инструкция

Существует два доступных способа для обмена ламп в селах, а именно:

Если в вашем селе есть автоматизированное отделение "Укрпочты", заказывайте лампы в приложении "Дія" в несколько кликов.

Для этого зайдите в приложение, нажмите "Услуги", затем "Обмен лампочек" и укажите номер телефона и отделения, затем выберите, сколько и какие именно лампы хотите получить.

Или обменивайте лампы без предварительного заказа в приложении, если в вашем селе работает стационарное или передвижное отделение "Укрпочты".

Для этого необходимо прийти в отделение "Укрпочты", предъявить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. После чего вам обменяют 5 ламп накаливания на 5 LED-ламп, как и предусмотрено программой.

Отметим, что обменять лампы может любой совершеннолетний гражданин Украины.

Напомним, что в Украине с этого года стартовал бесплатный обмен ламп накаливания на новые экономичные LED-лампочки. В общем, таким образом планируется обменять 50 млн лампочек.

Добавим, что за месяц действия этой программы в Украине через "Дію" уже заказали на обмен более 140 тысяч ламп.

Также мы писали о том, что обменять лампы накаливания на светодиодные можно в течение года.