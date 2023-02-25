Всемирный банк выделит 2,5 миллиарда долларов для Украины

Всемирный банк выделит дополнительный грант в размере 2,5 млрд долларов на поддержку бюджета Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Этот дополнительный пакет финансирования проекта "Мир и безопасность" основывается на предыдущих грантах и будет направлен на поддержку ключевых секторов, включая здравоохранение, школы, выплату пенсий, выплаты внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам, которые предоставляют основные государственные услуги" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID), будут перечислены Правительству Украины после соответствующей проверки приемлемых расходов Всемирным банком.

На сегодня Всемирный банк мобилизовал более 20,6 млрд долларов США в виде чрезвычайного финансирования в поддержку народа Украины, включая обязательства и обещания доноров западных стран.

Напомним:

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру Аджая Банги, который до 2021 года был гендиректором Mastercard, на должность президента Всемирного банка.

Европейский банк реконструкции и развития и Агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) договорились совместно финансировать гарантии в рамках Программы содействия торговле, первой помощь получит Украина.