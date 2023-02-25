ЕС внес более 120 физических и юридических лиц в новый пакет санкций

В десятый пакет санкций Европейского Союза против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Через год после начала жестокой войны Путина против Украины максимальное давление на Россию с помощью санкций остается критически важным. Поэтому мы приветствуем 10-й санкционный пакет ЕС, который включает запрет на экспорт и внесение в списки 121 юридического и физического лица" , - говорится в сообщении в Twitter.

"Нидерланды призвали включить в перечень лиц, ответственных за депортацию украинских детей, что является отвратительным преступлением. Мы рады, что этот санкционный пакет направлен против этих преступников, а также против производителей оружия и лиц, способствующих уклонению от санкций" , - добавил министр.

Напомним, страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу - это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.