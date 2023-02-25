ОВА: Оккупанты обстреляли территорию семи украинских областей

Российские войска за прошедшие сутки, 24 февраля, обстреляли территорию семи украинских областей. В результате обстрелов шесть украинцев получили ранения, ни один — не погиб, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают местные ОВА.

На Сумщине, как рассказали в ОВА, ночью были обстрелы с территории России Новослободской и Белопольской общин области. Новослободскую общину россияне накрывали огнем из минометов (4 прилета) и РСЗО (20 прилета).

Белопольскую общину оккупанты обстреливали из РСЗО (20 прилетов), а затем еще 10. Также был зафиксирован артобстрел (16 прилетов) по окраине одного из сел общины. Предварительно обошлось без последствий.

На Харьковщине за прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов, сообщил в телеграмме председатель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера утром враг нанес ракетный удар по Купянску. Поврежден жилой дом.

В с. Подолы Купянского района повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В результате обстрела с. Синельниково Волчанской общины Чугуевского района также поврежден жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Он также напоминает, что в области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных предметов.

В Донецкой области на Волновахском направлении россияне нанесли ракетный удар по Разливу Великоновоселковской ТГ, держат под огнем Угледар, Новоукраинку и Богоявленку — в последнем повреждены 2 дома.

На Донецком направлении россияне применили "Смерчи" с осколочно-фугасной боевой частью по Дачному Кураховской ТГ — повредили 4 дома. Также под обстрелами Курахово, Кураховка и Острое — в Остром разрушен 1 дом и повреждено еще 12.

Ночью продолжались артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Елизаветовки, а утром 4 раза обстреляны из артиллерии жилые кварталы Авдеевки. Ракетный удар получил Прогресс Гродовской ТГ — повреждены 2 дома.

На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке — повредили детсад и 4 многоэтажки, ранили 1 человека. В Торецком обществе повреждены 3 дома, в Соледарской — 15. Также пострадала школа в Миньковке.

На Лисичанском направлении пострадала Звановская община: в Звановке повреждено 10 домов, в Переездном — более 30. Несколько домов повреждены в Северском, по меньшей мере, 1 — в Лимане.

В Донецкой области за 24 февраля россияне ранили 5 мирных жителей Донбасса: двоих во Временном Яру, по одному в Бахмуте, Донецком и Константиновке, рассказал председатель ОВА Павел Кириленко.

В Луганской области, по данным главы ОВА Сергея Гайдая, россияне не останавливают наступление ни на одном направлении — ни на Сватовском, ни на Кременском.

Все попытки врага в последние дни не имеют успеха. В Сватовском районе россияне пытались пойти вперед тяжелой техникой, но получили сопротивление и развернулись.

В Кременском районе двое суток назад из трех ушедших в наступление рот оккупантов они потеряли 70 солдат погибшими и примерно столько же ранеными.

На временно оккупированной части Луганской области отсутствует мобильный Интернет, а также связь в населенных пунктах вблизи линии фронта.

В Запорожской области за прошедшие сутки россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоданиловка, Гуляйполе, Ольговское, Волшебное, Красное, Малая Токмачка, Полтавка, отметили в ОВА.

Также под огнем оказались населенные пункты: Новоандреевка, Белогорье, Красная Криница, Святопетровка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Каменское, Лукьяновское, Степное, Степногорск, Таврическое.

Поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России.

В Днепровской области россияне ночью обстреливали Никопольский район из тяжелой артиллерии. Смертоносные снаряды били по Никополю и Марганцу. Прошло без пострадавших. Есть значительные разрушения, рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

В Никополе истерзаны сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин. В городе избиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.

В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль — пожар уже усмирили.

В Херсонской области, по информации ОВА, российские оккупанты 83 раза атаковали мирные населенные пункты области. Они вели огонь из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников.

Херсон армия России обстреляла 9 раз. оккупанты попали в жилые дома, дошкольное учебное заведение и медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов был ранен один человек.

В Николаевской области утром 24 февраля враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Попадания зафиксировали по открытой территории, пострадавших нет, рассказал глава ОВА Виталий Ким.

Также 24 февраля в течение дня россияне наносили минометные удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.