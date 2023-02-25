Кулеба заявил, что Гватемала поддержит создание Спецтрибунала
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.
"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш верный друг", - пишет Кулеба.
Министр добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.
"Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала за преступления агрессии против Украины", - отметил Кулеба.