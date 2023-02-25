СМИ: В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,3 балла

В центральной части Турции возле города Нигде в субботу, 25 февраля, произошло очередной землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает AFAD.

Институт исследования землетрясений отмечает, что эпицентр толчков силой 5,3 балла зафиксирован в деревне Обрук Борского района на глубине 7 км.

Сейчас специалисты проверяют, вызвало ли землетрясение какие-либо негативные последствия.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. По последним данным, число погибших только в Турции превысило 44 тысячи.

Известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также мы писали, что в четверг, 23 февраля, в Турции произошло еще одно сильное землетрясение. На этот раз в районе залива Хатай.