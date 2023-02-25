Буданов рассказал о прилете в здание ГУР и попытках покушений

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о ракетном ударе по зданию ведомства в Киеве и прокомментировал другие попытки покушений, сообщает Новое время.

Об этом он рассказал в документальном фильме Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения РФ.

На уточнение журналиста об охоте на главу ГУР, Буданов сказал:

"Ну, и что с того. Мне это нравится. Во-первых, это мера признания, это показывает, что я в принципе делаю свою работу правильно" , – говорит он.

Глава украинской разведки говорит, что не боится подобных угроз в своей работе. Буданов рассказал, что посещает церковь, "когда уже очень тяжело".

"Я верующий человек. Я боюсь только божьей кары. Но бояться какую-нибудь Россию - это смешно" , - говорит глава разведки.

Буданов рассказал, что одна из вражеских ракет попала в здание ГУР в Киеве на Рыбальском острове. Дату удара он уточнять не стал.