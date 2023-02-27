ISW: Путин разрешил Минобороны восстановить контроль над всеми войсками в Украине

Владимир Путин разрешил Министерству обороны России восстановить контроль над всеми российскими войсками в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны.

"Путин разрешил Министерству обороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине после того, как основная часть из 300 тыс. мобилизованных резервистов прибыла в Украину".

Аналитики ISW перечислили ряд событий, которые, по их мнению, говорят о том, что Путин пытается сконцентрировать все российские силы под руководством Минобороны РФ:

Путин назначил Герасимова командовать группировкой войск РФ в Украине, подчинив ему Суровикина.

Минобороны начало активно интегрировать 1-й и 2-й армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" в российские вооруженные силы и, как сообщается, устраняет марионеточных командиров, что вызывает негативную реакцию у ультранационалистического сообщества.

Минобороны РФ также пытается ограничить ЧВК "Вагнер" в получении боеприпасов и заблокировало вербовку заключённых "Вагнером", отдав предпочтение собственным мероприятиям по набору заключённых.

Герасимов снял с "Вагнера" ответственность за Бахмут, начал вводить в этот район подкрепления российских регулярных войск и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизм для сил "Вагнера", не используя название компании.

Минобороны России рассматривает идеи по ограничению деятельности блогеров на фронте и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины. Эти противоречивые меры являются частью поспешных попыток министерства урегулировать последствия отказа Путина от принудительной мобилизации в мае 2022 года.

"Очевидные усилия Путина подготовить российский народ к длительной и мучительной войне свидетельствуют о том, что он осознал, что только Минобороны РФ может реально удерживать большие механизированные силы, необходимые ему для достижения его амбиций в Украине" , – резюмируют в ISW.

Напомним:

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор приказал новоназначенному командующему оккупационных войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта.