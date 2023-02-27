Ситуация на фронте к утру 27 февраля: информация Генштаба

В течение суток 26 января российские войска совершили 5 ракетных, 13 авиационных и 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых — с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Оба дрона сбиты.

Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре на Херсонщине и Донетчине", — отметили в ведомстве.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирине, Павловка, Волфине Сумской области, а также Ветеринарное, Волшебная Заря, Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск Харьковской области. Недалеко от Поповки Сумской области и Красной Зари враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площадки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них — Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Новобахмутовке, Авдеевке, Ласточкиному, Первомайскому, Невельскому, Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке, Угледару и Времивке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львов, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В целом районы 27 населенных пунктов.

В Генштабе подчеркнули, что российские войска продолжают нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлены до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

"На фоне боевых успехов Вооруженных Сил Украины во вражеских войсках отмечается массовое дезертирство. Учитывая это, российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи уголовного кодекса о наказании" , — отметили в ведомстве.

В частности, оккупантов пугают, что российские военнослужащие, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

"Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к побегу на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим" , — пишет Генштаб.

Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж, добавили в ведомстве.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили склад боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.