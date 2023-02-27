Генштаб: Оккупационная "власть" готовится к бегству с Херсонщины

На Херсонщине российская оккупационная "власть" готовится к бегству в Крым, местные коллаборационисты начали выезжать на территорию полуострова, сообщает Украинская правда.

"В населенном пункте Алешки и Скадовск Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к бегству на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

С 21 февраля отмечен выезд местных коллаборационистов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всем желающим", - заявление Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что для перевозки коллаборационистов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.