ВСУ уничтожили ночью 11 "Шахедов", 9 – вокруг Киева
Силы обороны Украины сбили этой ночью 11 "Шахедов", всего для воздушной атаки враг применил 14 беспилотников. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, Киевская городская военная администрация в Telegram, сообщает Украинская правда.
"Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно 11 этих дронов сбили украинские защитники".
В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников, сообщил председатель Киевской МВА Сергей Попко.
"В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed".
Атака дронов осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих пять с половиной часов.
По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры".
Что этому предшествовало:
- Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
- Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
- В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
- Россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.