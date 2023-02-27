ВСУ уничтожили ночью 11 "Шахедов", 9 – вокруг Киева

Силы обороны Украины сбили этой ночью 11 "Шахедов", всего для воздушной атаки враг применил 14 беспилотников.﻿ Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, Киевская городская военная администрация в Telegram, сообщает Украинская правда.

"Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно 11 этих дронов сбили украинские защитники".

В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 беспилотников, сообщил председатель Киевской МВА Сергей Попко.

"В воздушном пространстве вокруг Киева было сбито 9 БПЛА. По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed".

Атака дронов осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих пять с половиной часов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры".

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