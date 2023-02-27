Франция может ограничить потребление воды
Правительство Франции изучает возможность введения ограничений на использование воды в условиях самой засушливой в истории зимы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По его словам, нынешняя зима без осадков существенно усилила обеспокоенность по поводу вероятности масштабной засухи этим летом.
"Я планирую уже в понедельник собрать представителей власти в регионах, чтобы попросить их принять меры, которые позволят сейчас сэкономить воду", - отметил член французского правительства.
По его словам, определенные ограничительные меры могут включать распоряжение местных властей об ограничениях для отдельных лиц и фермеров, если это потребуется.