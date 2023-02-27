Белый дом: США согласились на поставку Abrams

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден одобрил поставку танков Abrams Украине только из-за давления Германии. Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.

"(Байден) сначала решил не отправлять танки Abrams, потому что его военные сказали, что они не будут полезными на поле боя в этой борьбе" , - сказал Салливан.

По словам Салливана, полезными были бы немецкие танки Leopard, которые есть на вооружении у многих европейских стран. Но после того, как немецкие официальные лица заявили Белому дому, что они не пришлют их самостоятельно, Байден изменил свое мнение.