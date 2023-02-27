Брэд Питт вместе со своей новой любимой появился на публике

Брэд Питт вместе со своей новой любимой появился на публике

Голливудский актер Брэд Питт вышел на публику вместе со своей новой избранницей – 29-летней Инес де Рамон. Любопытно, что роман пары обсуждается еще с ноября 2022 года, сообщает 24 Канал.

Похоже, что отношения между голливудским актером и дизайнеркой ювелирных украшений действительно серьезны. Несколько дней назад стало известно, что Брэд даже познакомил новую избранницу с большинством своих детей, которых он имеет от бывшей жены Анджелины Джоли.

Журнал Paris Match опубликовал видео, на котором Брэд Питт и его новая девушка ужинают на светском ужине в элитном ресторане Fouquet's на Елисейских полях.

Для совместного выхода Инес Де Рамон выбрала блестящее серебристое платье с глубоким вырезом, дополненное яркими серьгами и колье. В то же время голливудский актер находился в стильном черном костюме.

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