25 февраля Россия остановила поставки сырой нефти для польского нефтеперерабатывающего концерна PKN Orlen по нефтепроводу Дружба. Об этом в Twitter сообщил глава правления польской компании Даниэль Обайтек, сообщает Новое время.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступило из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы" , — написал он.

Обайтек уточнил, что более подробную информацию о поставках нефти в Польшу компания предоставит 28 февраля.

Польша активно проводила диверсификацию поставок нефти. В 2021 году доля российской нефти в балансе страны составляла 60%, а в 2015 году — почти 100%.

Компания отказалась от импорта российской нефти морским путем еще до начала полномасштабной войны России против Украины, то есть значительно раньше, чем были введены санкции Евросоюза.