Nokia впервые решила сменить логотип

Компания хочет сосредоточиться на увеличении доли рынка, который обслуживает поставщиков беспроводных услуг с сетевым оборудованием, сообщает UBR.

Транснациональная корпорация Nokia, работающая в области коммуникационных и сетевых технологий, впервые почти за 60 лет изменила дизайн своего логотипа, чтобы люди не ассоциировали ее с мобильными телефонами, которыми она не занимается уже почти десять лет.

Модернизация бренда сопровождается набором новых стратегических направлений, призванных обеспечить более быстрый рост компании, которая работает сейчас, в частности, над мобильными технологиями 5G.

"По мнению большинства людей, мы по-прежнему являемся успешным брендом мобильных телефонов, но это не то, чем занимается Nokia… Мы хотим запустить новый бренд, который уделяет большое внимание сетям и промышленной цифровизации, что полностью отличается от устаревших мобильных телефонов" – рассказал главный исполнительный директор Пекка Лундмарк.

При этом телефоны бренда Nokia по-прежнему продает компания HMD Global Oy, получившая лицензию после корпорации Microsoft, которая купила этот бизнес в 2014 году.

По словам Лундмарка, Nokia намерена сосредоточиться на увеличении доли рынка в бизнесе компании, обслуживающем поставщиков беспроводных услуг с сетевым оборудованием. Он отметил, что теперь у Nokia есть "боеприпасы и инструменты", чтобы занять долю рынка, не жертвуя прибылью. Этому способствовали ограничения в отношении китайского конкурента Huawei Technologies Co., связанные с решением ряда европейских правительств запретить компании продавать комплектующие для сетей 5G.

Nokia также хочет ускорить рост своего бизнеса по продаже компаниям частных сетей 5G. В 2022 году корпоративный бизнес достиг 8% в выручке корпорации, а сейчас в планах – вывести бизнес "на двузначную" территорию, в основном за счет органического роста и небольших приобретений.