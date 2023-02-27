ЕС принял 10-й пакет экономических и индивидуальных санкций

Санкции предусматривают дальнейшие запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаровтаких как электроника, специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, сообщает ЛигаБизнес.

Список запрещенных товаров теперь будет включать дополнительные новые электронные компоненты, которые могут использоваться в российских системах вооружений, включая беспилотники, ракеты, вертолеты, электронные интегральные схемы и тепловые камеры.

Перечень субъектов, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс россии в захватнической войне, расширен дополнительными 96 субъектами, тем же усилив экспортные ограничения относительно них. Впервые этот список будет включать семь иранских компаний, которые производят военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в ее захватнической войне, в том числе против гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Совет решил запретить транзит через россию экспортированных из ЕС товаров и технологий двойного назначения, во избежание обхода санкций.

Дополнительные ограничения накладываются на импорт товаров, которые приносят значительный доход для россии, таких как асфальт и синтетический каучук.