Ситуация в Луганской области: в кременских лесах идут жесткие бои

В понедельник, 27 февраля глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что в Луганской области на кременском направлении идут жесткие бои.﻿ Об этом говорится в сообщении Луганской ВГА, сообщает Новое время.

"В Кременских лесах идут жесткие бои" , — сказал он.

Комментируя ситуацию в оккупированном Северодонецке, Стрюк заявил, что жителям города поступают счета за потребленную электроэнергию, хотя оккупационные власти обещали брать соответствующую плату только с марта.

"Начисления – космические. Гасить долги населению нечем, потому что деньги есть только у тех, кто получает социальные выплаты, а также коллаборанты из оккупационных органов власти" , — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что большая часть территории Азота остается заминированной. Говорить о возобновлении его работы сейчас невозможно, поскольку там нечего запускать.

В городе и окрестных селах мобильная связь отсутствует.

Генштаб сообщал, что оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.