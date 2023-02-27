ДТЭК: Почти вся Одесса без света из-за аварийного отключения

В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего почти вся Одесса временно осталась без света.﻿, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

Отмечается, что временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

"Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после отбоя воздушной тревоги" , - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Утром 27 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась 1 час.