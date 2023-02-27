Членство россии в FATF приостановлено

В период с 20 по 24 февраля Госфинмониторинг, при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI), принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г. Париж, Французская Республика, сообщает ЮрЛига.

В ходе Пленарного заседания были рассмотрены ряд вопросов, касающихся глобальных мер, которые принимаются FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

отчеты работы Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);

применение санкций к рф со стороны FATF;

отчеты о взаимной оценке Индонезии и Катара; и др.

По результатам рассмотрения вопроса относительно санкций к рф FATF приняла соответствующее Заявление, которое размещено на официальном веб-сайте FATF.

FATF в который раз выразила глубокое сожаление по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных длящимся российским вторжением в Украину.

FATF решительно осуждает захватническую войну, которую ведет рф против Украины. В течение прошлого года рф усилила свои нечеловеческие и жестокие атаки, нацеленные на общественную критическую инфраструктуру.

FATF также глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между рф и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции, и кибератаками, происходящим с территории рф.

FATF заявила, что действия рф неприемлемо нарушают основные принципы FATF, которые направлены на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств относительно международного сотрудничества и взаимоуважения, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF.

Потому FATF решила усилить санкции к рф путем приостановки ее членства в данной организации. В то же время рф должна выполнять свои обязательства по имплементации Стандартов FATF.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть внимательны относительно возможных рисков от обхода мер, примененных к рф с целью защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры с целью нивелирования этих рисков.