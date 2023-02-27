В Китае отреагировали на инициативу Зеленского по переговорам с Си Цзиньпином

В Пекине уклонились от прямого ответа на вопрос о возможности двустороннего разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Но заявили, что "всегда поддерживают связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину", сообщает РБК-Украина.

Об этом говоит заявление представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

По ее словам, позиция Китая касательно так называемого "кризиса в Украине" якобы "очень последовательная и четкая".

"Суть состоит в том, чтобы призывать к миру и способствовать диалогу и политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживали связь со сторонами конфликта, включая Украину" , - сказала Мао в ответ на вопрос о возможности переговоров Си Цзиньпиня с Зеленским.

Что сказал Зеленский

Напомним, недавно во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.