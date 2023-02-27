Президент США Джо Байден подписал указ о введении пошлин на импорт алюминия из России, являющейся вторым в мире производителем этого металла, в размере 200%, сообщает Новое время.

В указе, обнародованном на сайте Белого дома, сообщается, что российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы России и играет важную роль в поставке России оружия и боеприпасов, используемых в войне.

Кроме того, отмечают в Белом доме, война России против Украины повлекла за собой рост мировых цен на энергоносители, что нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США.

Пошлина начнет действовать с 10 марта 2023 года, а через месяц распространится на товары, изготовленные из российского алюминия в третьих странах.

Ранее сообщалось, что эта инициатива обсуждалась несколько месяцев. Такие высокие тарифы фактически прекратят импорт российского алюминия в США.

Как говорится, РФ была важным источником алюминия на рынке США. В основном речь шла о товарах с добавленной стоимостью, а не оптовой продукции. Ранее на РФ приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, сейчас эта сумма упала чуть более 3%.

Импорт алюминия из РФ упал почти до нуля после того, как Bloomberg сообщил, что Белый дом рассматривает полный запрет на импорт российского алюминия.