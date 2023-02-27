Укрэнерго: Потребление электричества растет, в Одессе аварийные отключения

В Украине сегодня, 27 февраля потребление электричества начало расти до уровня рабочего дня. В Одессе пока аварийные отключения, но в других регионах ограничений не ожидается, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные "Укрэнерго".

По данным оператора, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. В энергосистеме работают все виды электростанций, а через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.

"С началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области сказались последствия вражеских обстрелов . Из-за этого произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе" , - говорится в сообщении.

В Одессе и районе ремонтные бригады работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.