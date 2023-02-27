Херсонская ОВА: Дома в городе начали подключать к теплосети
В понедельник, 27 февраля, Херсонская ТЕЦ возобновила работу после повреждений из-за российских обстрелов. Дома в городе начали подключать к теплосети, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Херсонской ОВА.
"По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсоне возникла критическая ситуация с отоплением из-за обстрелов.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по магистральному трубопроводу в Херсоне, поэтому без отопления остались десятки тысяч человек.