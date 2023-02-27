ГБР разоблачило на Львовской таможне схему ввоза товаров пустыми фурами

Госбюро расследований заявило о прекращении незаконной схемы ввоза на территорию Украины товаров широкого потребления "пустыми фурами", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста "Яворов" Львовской таможни, которая "помогла избежать коммерсантам уплаты обязательных платежей в бюджет на более чем 1 миллион гривен".

"Чиновница пропустила на территорию Украины грузовик, в котором были бытовая техника, кожаные изделия, котлы отопления, брендовая одежда и детские игрушки. Чиновница скрыла настоящее содержимое груза и оформила автомобиль как пустой. Из-за этого в госбюджет не поступило более 1,1 млн грн таможенных платежей.

Инспектору сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Предусмотренное статьями наказание - лишение свободы на срок до 5 лет. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

Напомним:

Служба безопасности разоблачила на коррупции начальника одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы.

Кабинет министров на заседании в среду, 1 февраля, признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы (ГТС) на Вячеслава Демченко.

Таким образом правительство фактически уволило его с должности и.о. главы таможенной службы, до назначения на которую Демченко руководил Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС.

Сейчас на должность нового главы таможни нет никаких фамилий - "сейчас таких кандидатов ноль", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Налоговый комитет ВР подготовит изменения в законодательство, которые будут предусматривать избрание руководителей Таможни и Налоговой на открытых конкурсах.