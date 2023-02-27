ISW: Перед Путиным стоит проблема пополнения резервов для войны

ISW: Перед Путиным стоит проблема пополнения резервов для войны
Фото: kremlin.ru

Аналитики "Института изучения войны" предполагают, что резервы российской армии в живой силе не являются бесконечными, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет "ISW".

"Путин может столкнуться с другой дилеммой после очередной волны или двух призывов в армию, поскольку количество резервистов, пригодных для участия в боевых действиях на фронте, ограничено".

По данным аналитиков, в прошлом году потери на фронте пополняли за счет так называемой "частичной мобилизации".

Сейчас для пополнения потерь россиян на фронте Путину, возможно, придется рассмотреть вопрос о расширении срочной службы, привлекая все больше молодых российских мужчин против их воли к военной службе. Хотя, как отмечают аналитики, демографические показатели в стране не способствуют такому подходу.

По подсчетам ISW, ежегодно в России 18-летнего возраста достигают 800 тысяч молодых людей, при том, что на срочную службу берут 260 тысяч россиян.

Расширение призыва за показатель в 260 тысяч человек приведет к тому, что в армию будут набирать граждан, физически непригодных к службе. Вследствие этого также уменьшится количество россиян, задействованных в экономике страны, которую Путин пытается перевести на военные рельсы, говорят аналитики.

Что предшествовало:

  • По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 февраля общие боевые потери российских захватчиков в живой силе составляют около 148 690 человек.
  • Как сообщал глава ГУР Кирилл Буданов, во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 000 тысяч мужчин, почти всех их без соответствующей подготовки отправили воевать против Украины.

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