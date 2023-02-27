В ОК "Юг" объяснили, может ли РФ открыть новый фронт со стороны Приднестровья
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк объяснила, может ли РФ открыть новый фронт со стороны непризнанного Приднестровья, сообщает Новое время.
В эфире телемарафона она также рассказала, что сейчас происходит на границе Украины и Приднестровья.
"Здесь, знаете, опять включается реагирование из народной лирики: громче всех „держи вора“ кричит сам вор", — отметила Гуменюк.
По ее словам, россияне пытаются обвинить Украину в том, что она якобы готовит нападение на Приднестровье и продвижение туда своих войск.
"Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", — подчеркнула Гуменюк.
Она добавила, что границы Украины вблизи Приднестровья плотно укреплены, это произошло еще до начала полномасштабного вторжения.
"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а то, что происходит сейчас — простая школьная география — говорит о том, что усиления им ждать неоткуда и любая операция: воздушный десант или наводный, как они рассказывают, для них просто нереальна. Наличие наших сил группировок и мощностей, которые вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватна той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления — в случае абсолютной отчаянности", — сказала Гуменюк.
23 февраля минобороны РФ распространило фейк о подготовке «вторжения» ВСУ в Приднестровье.
Министерство обороны Молдовы отвергло обвинение России в якобы подготовке Украины к нападению на Приднестровье и заявило, что «отслеживает все события, действия и изменения в регионе и на территории, контролируемой режимом в Тирасполе».