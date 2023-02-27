В ОК "Юг" объяснили, может ли РФ открыть новый фронт со стороны Приднестровья

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк объяснила, может ли РФ открыть новый фронт со стороны непризнанного Приднестровья, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона она также рассказала, что сейчас происходит на границе Украины и Приднестровья.

"Здесь, знаете, опять включается реагирование из народной лирики: громче всех „держи вора“ кричит сам вор" , — отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются обвинить Украину в том, что она якобы готовит нападение на Приднестровье и продвижение туда своих войск.

"Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы" , — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что границы Украины вблизи Приднестровья плотно укреплены, это произошло еще до начала полномасштабного вторжения.

"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а то, что происходит сейчас — простая школьная география — говорит о том, что усиления им ждать неоткуда и любая операция: воздушный десант или наводный, как они рассказывают, для них просто нереальна. Наличие наших сил группировок и мощностей, которые вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватна той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления — в случае абсолютной отчаянности" , — сказала Гуменюк.

23 февраля минобороны РФ распространило фейк о подготовке «вторжения» ВСУ в Приднестровье.

Министерство обороны Молдовы отвергло обвинение России в якобы подготовке Украины к нападению на Приднестровье и заявило, что «отслеживает все события, действия и изменения в регионе и на территории, контролируемой режимом в Тирасполе».