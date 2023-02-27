Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России

Власти Казахстана приняли решение ликвидировать свое торговое представительство в России, действовавшее с 2009 года, ради "оптимизации работы" госорганов, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует соответствующее решение правительства Казахстана.

"Правительство Республики Казахстан принимает: ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан" , — говорится в сообщении.

Россия и Казахстан заключили соглашение о взаимном открытии торговых представительств в 1992 году. В Москве представительство Казахстана заработало в 2009 году, еще одно отделение находится в Казани.

Ранее в Казахстане заявляли о планах закрыть представительство. В Минпромторге страны объяснили намерение "оптимизацией работы" республиканских госорганов.

Как сообщалось, 26 февраля Министерство иностранных дел Казахстана заявило о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по завершению войны РФ против Украины.