Медведев разродился новой статьей и угрожает человечеству апокалипсисом
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался, что, если встанет вопрос о существовании РФ, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации, сообщает Деловая столица.
Об этом Медведев написал в своей статье для Известий.
"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — высказался замглавы совбеза РФ.
Кроме того, он истерит, что что враги России занимаются накачиванием "киевского режима" оружием и препятствуют возможным переговорам.
"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — пригрозил Дмитрий Медведев.
В то же время замглавы совбеза РФ заявил, что Россия "такого не допустит".
"Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира", — отметил он.
Напомним, президент России Владимир Путин подумал, что если РФ развалится, то россияне "как народ" могут не сохраниться.