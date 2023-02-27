Медведев разродился новой статьей и угрожает человечеству апокалипсисом

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался, что, если встанет вопрос о существовании РФ, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации, сообщает Деловая столица.

Об этом Медведев написал в своей статье для Известий.

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен" , — высказался замглавы совбеза РФ.

Кроме того, он истерит, что что враги России занимаются накачиванием "киевского режима" оружием и препятствуют возможным переговорам.

"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы" , — пригрозил Дмитрий Медведев.

В то же время замглавы совбеза РФ заявил, что Россия "такого не допустит".

"Западные страны с сателлитами — лишь 15% населения планеты. Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира" , — отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин подумал, что если РФ развалится, то россияне "как народ" могут не сохраниться.