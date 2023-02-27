В Польше сообщили, когда отправят Украине следующие 10 танков Leopard

Польша планирует передать Украине следующие 10 танков Leopard 2 в течение нескольких недель, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает PAP.

По его словам, передача следующей партии танков состоится сразу после завершения на них учений ВСУ. Часть этих Leopard используется для обучения украинских военных.

"Это перспектива нескольких недель" , — отметил Дворчик.

Он добавил, что скоро Польша передаст Украине свои танки PT-91 и советские танки Т-72.

Поставки этих танков являются вопросом недель, «если не раньше», сказал Дворчик.

24 февраля в Украину доставили первые четыре танка Leopard от Польши.

По информации агентства Bloomberg, только Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard.﻿