Лидеры государств G7 осудили российскую агрессию против Украины

Страны G7 осуждают незаконную, неоправданную и ничем не спровоцированную войну, развязанную россией, абсолютное неуважение к принципам Устава ООН и безразличие к последствиям этой войны для людей во всем мире, сообщает ЛигаБизнес.

Об этом говорится в заявлении лидеров государств Большой семерки, которую обнародовало представительство ЕС в Украине в понедельник, 27 февраля.

Лидеры государств G7 призывают россию немедленно прекратить военную агрессию и полностью вывести свои войска за пределы международно признанной территории Украины и подчеркивают, что война россии против Украины - это также нападение на фундаментальные принципы суверенности наций, территориальной целостности государств и уважения к правам человека.

Подтверждена благосклонность государств усилению санкций и других экономических мер для дальнейшего противодействия возможности россии осуществлять свою незаконную агрессию.

В частности, будут расширяться экономические меры, которые уже введены, в том числе для предотвращения их обхода. G7 призывают третьи страны или другие международные субъекты, которые пытаются обойти меры или сорвать их, прекратить материально поддерживать войну, развязанную россией.

"Мы преданны усилиям препятствовать России находить новые пути получения передовых материалов, технологий, военного и промышленного оборудования из наших юрисдикций, которые она может использовать для развития своих промышленных секторов и дальнейших нарушений международного права. С этой целью мы примем дальнейшие меры для предотвращения доступа России к ресурсам, необходимым для поддержки ее ВПК, включительно с, в частности, промышленным оборудованием, инструментами, строительным оборудованием и другими технологиями, которые Россия использует для развития своей военной машины" , - указано в заявлении.

Отмечается, что G7 продолжат уменьшать доходы россии, которые она использует для финансирования своей незаконной агрессии, принимая необходимые меры для ограничения доходов от экспорта энергоносителей и ее возможностей по их добыче в будущем. Также государства совместно будут работать над дальнейшими мерами относительно российских алмазов и российского финансового сектора.

Будут приложены усилия, направленные на обеспечение возмещения россией восстановления Украины в долгосрочной перспективе:

"Россия несет полную ответственность за войну и вред, нанесенный ею, в том числе критической инфраструктуре Украины. Мы вместе подтверждаем необходимость создания международного механизма для документирования убытков, нанесенных Россией. Мы преисполнены решительности оставить, придерживаясь положений наших соответствующих правовых систем, суверенные активы России, которые находятся в наших юрисдикциях, замороженными до момента урегулирования конфликта, который обеспечит привлечение России к ответственности за нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое решение конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за нанесенный ею вред. Мы будем сотрудничать с партнерами вне пределов Группы семи, которые владеют российскими суверенными активами, чтобы создать наиболее широкую коалицию ради достижения этих целей".

G7 также поддержали инициативу относительно создания международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины, которая будет связана с имеющейся Соместной следственной группой, которую поддерживает Евроюст.